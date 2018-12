Mersin kent protokolü yeni yılı kutladı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Barışın, huzurun ve güvenin egemen olduğu, barışın kardeşliğin kazandığı bir yıl umut ediyorum. Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizle olsun" dedi.

Mersin kent protokolü, yayınladıkları mesajlar ile yeni yılı kutladı. Her yeni yılın yeni bir umut olduğunu belirten Kocamaz, "2019 bize ve güzide kentimiz Mersin'e yeni umutlar vadediyor. Geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan insanlar olarak, birbirimize karşı hoşgörülü, samimi, yardımsever, birbirine daha çok kenetlenmiş bir millet olarak daha güçlü durmalıyız. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Yeni bir yıla girerken barışın, huzurun ve güvenin egemen olduğu, barışın kardeşliğin kazandığı bir yıl umut ediyorum. Allah'tan, 2019 yılının, yaşamımıza daha fazla umut, sevinç, mutluluk ve iş dünyamıza bereket, ülkemize ve coğrafyamıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizle olsun" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise "Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar kısaca yenilikler yılıdır. Ülkemiz ve Mersinimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2019 yılını hemşehrilerimiz ile birlikte karşılamanın mutluluğunu ve sevinci içerisindeyim. 2019 yılının; kentimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barışın, hoşgörünün, milli birlik ve beraberliğin yaşandığı, huzur ve mutluluğun egemen olduğu bir yıl olmasını diliyor, bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum" ifadesini kullandı.

2019'un tüm dünyaya mutluluk getirmesini dileyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da şunları kaydetti:

"Her zaman yeni başlangıçlar umuttur. Terör odaklarının ve arkasındaki güçlerin ülkemiz üzerindeki planlarını hepimiz biliyoruz. Onların oyunlarını bozacağımız ve onlara vereceğimiz en güzel cevap birbirimize daha sıkı sarılmak olacaktır. Bu açıdan 2019 yılından umudum, birlik, beraberliğimizin daha da artarak kenetlenmesidir."

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin iş dünyası olarak zorluklara ve sorunlara boyun eğmeden, umutsuzluğa teslim olmadan, kentimizi önce ekonomik, sonra sosyal yaşam kalitesi anlamında bir gelişmiş dünya kenti yapmaya azmettik. Ülkemizi ve Mersin'i ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir merkez, gelişmiş dünyanın bir parçası yapabilmek için çıktığımız bu yolda, ortak akıl ve ortak paydayı yüceltmek zorundayız. Yeni yılın muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı kendisine hedef edinmiş büyük milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."



