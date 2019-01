Mersin kent protokolü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhın Kızıltan, yayınladıkları mesajlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın kuruluşları ve gazetecilik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Su, "Basın kuruluş ve mensuplarımız; demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır" dedi.

'GÜÇLÜ DEMOKRASİNİN TEMELİ'

Güçlü demokrasinin temelinde güçlü basının bulunduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise şunları kaydetti:

"Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basın, özgürce haberlerini yapabilmelidir. Ülke olarak gelişmiş bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, o zaman özgür ve güçlü bir basına ihtiyacımız var demektir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensubu arkadaşlarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin temelidir."

'KUTSAL BİR MESLEK'

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da "Gazetecilik hem kutsal hem de toplumların ilerlemesinde çok önemli görevi olan bir meslektir. Basın organlarının gelişmişliği o toplumun gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez. Zor şartlarda görevlerini yerine getirirken birçok basın personeli hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor ortamlarda işini yaparken, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Gazetecilerin toplumun sesi olduğunun altını çizen MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın, demokrasi ve demokrasinin en büyük nimeti olan çok sesliliğin temelini oluşturmaktadır. Gazeteciler bir haberin peşinden koşarken birçok sorunla yüz yüzedir. Çoğu zaman korumasızdır. Özellikle, yerel gazeteciler için bu sorunlar iki kat daha fazladır. Gerek çalışma koşulları gerekse sosyal haklarındaki eksikler bakımından yerel gazeteciler çalışırken büyük bir fedakarlık göstermektedir. Bu eksiklerin yasalarla giderilmesi en büyük dileğimizdir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak toplumun sesi olan basınımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."



FOTOĞRAFLI