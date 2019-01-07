Mersin iş dünyası 2019'dan umutlu

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "Firmaların ve sektörlerin desteklere de ihtiyacı vardır ama en çok ihtiyacımız olan şey moraldir, umuttur. 2019 hem iş dünyası hem de milletimiz için umut yılı olmalıdır" dedi.

Kızıltan, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Mersin'in 2008 krizinden bu yana ekonomik sorunlara en sağlam direnen kent olduğunu belirten Kızıltan, "Küresel ve ulusal anlamda meydana gelen ekonomik sıkıntılardan etkilenmemek mümkün değil ancak Mersin genelinde ekonomik olarak çok ciddi, felaket tablosu çizecek bir sıkıntı yaşanmadı. 2019'un toparlanma ve büyüme sürecinin tekrar yakalanacağı bir yıl olacağını umut ediyoruz. Mersin'e yapılacak yatırımlarda herhangi bir iptal ya da kesinti söz konusu olmayacak. 2019'da yatırımların daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Kent ekonomisi bu yatırımlarla ivme kazanacak" diye konuştu.

Enflasyonla Mücadele Programı'nın enflasyonun kontrol altına alınmasına önemli katkı sağladığının altını çizen Kızıltan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. Firmaların ve sektörlerin desteklere de ihtiyacı vardır ama en çok ihtiyacımız olan şey moraldir, umuttur. 2019 hem iş dünyası hem de milletimiz için umut yılı olmalıdır. Zaman şikayet etme zamanı değil; çalışma, üretme, kendimizi eğitme, eksiklerimizi giderme ve ihracatla, markalaşmayla, yenilikçilikle ekonomimizi kendi çapımızda katkı sunma zamanıdır."



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