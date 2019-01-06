Mersin'in vekilleri bakanlıkları ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'in AK Partili milletvekilleri, Ankara'da bakanlıkları ziyaret edip kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret etti. Mersin'deki hizmetlerin masaya yatırıldığı ziyaretlerde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Elvan, Taşkın ve Yılmaz'a Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik de eşlik etti.



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