Mersin'in en prestijli ödülü Adanalı Gamze'ye

ADANA, () - FOTOĞRAF sanatıyla Mersin'in küresel tanıtımını amaçlayan ve 27 ülkeden 790 fotoğrafçının katıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Adanalı fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya'nın eseri 8 bin 305 fotoğraf arasında Kent ve Yaşam Özel Ödülü'nü kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Fotoğraf Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Serbest Renkli, Serbest Siyah-Beyaz, Kent ve Yaşam ile Yaşamın İçinde Bisiklet kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmaya, Türkiye, Hindistan, Vietnam, Sırbistan, Hong Kong, Rusya, İran, Çin, Bangladeş, Slovenya, Bulgaristan, Sri Lanka, Macau, İspanya, İsrail, Macaristan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Hırvatistan, Güney Kore, Azerbaycan, Arjantin, İtalya, Avustralya, Singapur, İrlanda, Güney Afrika'dan toplam 790 sanatçı, 8 bin 305 fotoğrafla katıldı.

TÜRK YILDIZLARINI MERSİN'LE BÜTÜNLEŞTİRDİ

Halen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda süpersonik savaş uçağı akrotimi Türk Yıldızları'nın Mersin semalarındaki nefes kesen gösterisini Beşiktaş Meydanı ile bütünleştiren eseriyle Kent ve Yaşam kategorisinde yarıştı. Usta fotoğrafçıların görev aldığı jürinin değerlendirmesinde Gamze Bozkaya, Kent ve Yaşam bölümünde Mersin'i anlatan fotoğrafıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

HAYATIMDA EŞSİZ BİR DEĞERİ OLACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda en prestijli ödül olarak kabul edilen Özel Ödülü kazanan Gamze Bozkaya, "10 yıl önce gönül verdiğim fotoğraf sanatında birçok yarışmada ödüller kazandım, ancak Mersin'de layık görüldüğüm özel ödülün hayatımda eşsiz bir değeri olacak" dedi.

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