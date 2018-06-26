Mersin'in çehresini değiştirmek için projelerle yarışacaklar

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi' kapsamında düzenlenen 250 bin TL ile ödüllendirilecek 5 eşdeğer projenin alanda uygulamaya konulacağını söyledi.

Mersin'de 'Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi' düzenlendi. Proje kapsamında oluşturulan 250 bin lira ödüllü yarışmayla ortaya konulacak projeler uygulamada kullanılacak. Yarışmanın jürisini Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekai Görgülü başkanlığında ODTÜ'den Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yüksek Mimar Hakan Demirel, 9 Eylül Üniversitesi'nden Şehir Plancısı Dr. Levent Ünverdi, Mersin Üniversitesi'nden Şehir Plancısı Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı Ömer Sakar ve Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi Şeniz Ateş'ten oluşturuyor.

HAZIRLIK 3 AY SÜRDÜ

Yarışmayla ilgili Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Kocamaz, "Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirirken, ülkemizin bu alanda yetişmiş bütün birikimlerinden yararlanmak istedik. Bunun en doğru yolu, ulusal çapta bir fikir projesi yarışması açmaktı. 2017 Aralık ayında ortaya çıkan bu fikir üzerinde, 3 aylık hazırlık dönemi geçirdik. Konuyu enine boyuna değerlendirerek yarışmanın içerik ve belgelerini hazırladık" dedi.

62 BAŞVURU YAPILDI

Yarışma şartnamesinin 26 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanarak bütün Türkiye'ye ilan edildiğini bilerten Kocamaz, şunları söyledi:

"Böylesine prestijli bir porjede yer almak isteyen uzmanlar arasında büyük heyecana sebep olan yarışmaya 62 proje başvurusu yapıldı. Jürimizin bugünden itibaren değerlendirmeye alacağı projeler arasından 5 eşdeğer ödül belirlenecek, her bir ödül için 50 bin TL ödenecektir. Projelerin tamamı sonuçların açıklanmasının ardından, yarışmanın resmi web sitesinde yayınlanacaktır. Bütün projelerin yer alacağı serginin yeri ve tarihi ise sonuçlarla aynı gün kamuoyuna duyurulacaktır. Halka açık ve ücretsiz serginin sadece ilimize değil, ülke genelinde heyecan uyandıracağı düşüncesindeyiz. İlimizin geleceği bakımından son derece önemli olan bu projenin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesi sırasında konuyu çeşitli yönleriyle ele aldık. Alanında kente katılması, kent kimliğini zenginleştirmesi, niteliği artırılmış kıyı ve diğer alt alanların halkımızın kullanımına sunulması, özgün tasarımlara dayalı mekanların elde edilmesi, yarışmanın ana amacı olmuştur. 77.7 hektar büyüklüğündeki yarışma alanı, farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir."



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