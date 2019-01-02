MERSİN, () - MERSİN'de 'çok kuvvetli yağış' bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yaşayanları sel ve su baskını konusunda uyardı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da aralıklarla ve şiddetini artırarak sürecek.
Metrekareye 51 ile 75 kilogram yağışın beklendiği kentte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Mersin için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
MERSİN, () - MERSİN'de 'çok kuvvetli yağış' bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yaşayanları sel ve su baskını konusunda uyardı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tarsus, Erdemli ve...
MERSİN, () - MERSİN'de 'çok kuvvetli yağış' bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yaşayanları sel ve su baskını konusunda uyardı.
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