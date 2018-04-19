Mersin'i çekim merkezi haline getirecek projede sona geliniyor

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Çiftlikköy kampusu içerisinde yapımına devam edilen ‘Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi’ inşaatı binasını yerinde inceledi.

İnşaat alanını gezen Vali Ali İhsan Su ve Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, inşaat çalışması incelemelerinin ardından gelinen son durum hakkında yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 3 milyon 500 bin TL bütçe ile desteklenen ve Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi’ projesi ile Mersin’i çekim merkezi haline getirecek olan projenin gerek bölgesel, gerek ulusal boyutta girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye’de Erzurum, Malatya ve Mersin illeri için desteklenen projeler kapsamında kurulacak ilk merkezi Mersin Üniversitesi’nde hayata geçirilecek olan proje Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’nın destekleri ile 30 Nisan 2018 tarihi itibari ile faaliyete geçmesi planlanıyor.

'İş arayan değil, işveren gençler yetiştiriyoruz' sloganıyla yola çıkacak olan Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi girişimcilere mentörlük desteği, çalışabilecekleri veya kiralayabilecekleri ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlayan, onları yatırımcı ağları ile tanıştıran ve işlerini kurmaları, büyütmeleri için destek veren bir yapı oluşturulacak. Girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmeleri ve fikirlerini sunmaları sağlanacak olan proje de girişimcilere Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, strateji, yönetim ve networking konularında önderlik edilerek merkez bünyesinde kurulacak olan FoodLab ve MakerLab’da, teknolojik ve doğrulanmış fikirlerini ürüne dönüştürme imkanı sunulacak. Ayrıca şirket kurma sürecinde ihtiyaç duyulan fizibilite çalışmalarına rehberlik edilecek ve yol haritasının çizilmesi için mentörlük hizmeti sunulacak olan proje de Mersin’i de çekim merkezi haline getirecek.

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