Mersin GİAD'dan enflasyon ile mücadeleye destek

MERSİN, () - MERSİN Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol, enflasyonun düşürülmesine yönelik hükümetin 7 maddelik planının enflasyonda yüzde 25 civarında düşüş yaşanacağının söyledi.

Mersin GİAD Başkanı İzol, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonu düşürmek ve piyasaları canlandırmak adına 7 maddelik planın Türkiye ekonomisine ışık tutacağını belirterek, "Türkiye ekonomisine karşı başlatılan savaşın ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmaları kontrol altına almayı başaran hükümetimiz, olumsuz etkilerin giderilmesi için düğmeye bastı. Kredilere 6 ay öteleme, 24 ay vade, çarşı pazara sıkı denetim, komisyon oranlarının düşürülmesi, tarladan şehre taşınan ürünlerin zayi olmasını gidermek için soğuk zincir taşımacılığı, Hal Kanunu revize edilmesi, KDV iadeleri verilmesi, inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulması adına tasfiye hakkı getirilmesi gibi başlıklar altında toplanan 7 maddelik plan kısa sürede birçok sektöre ilaç olacaktır. Özellikle gıda ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu dar boğazdan çıkması adına büyük önem taşıyor" dedi.

Hükümetin izlediği teşvik, yatırım ve hızlandırma politikası ile birlikte kısa sürede Avrupa ülkelerine ekonomi dersi verileceğini ifade eden İzol, "Hükümetimizin ekonomiyi canlandırmak ve iş dünyasını rahatlatmaya yönelik teşvik ve yatırımlar kısa sürede sonuç verecektir. İvedilikle atılan bu adımlar Avrupa ülkelerine ekonomi dersi verecektir. İş dünyası soğuk kanlılığını koruyarak yatırımlarına ara vermeden devam etmelidir" diye konuştu.

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