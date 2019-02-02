Mersin EMITT’e tanıtılıyor

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 23’ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT 2019) kurduğu stantla kenti tanıtmaya ve adını duyurmaya devam ediyor.

Maldivler’den Japonya’ya, Cape Town’dan Hindistan’a birçok ülke ve Türkiye’den çok sayıda belediyenin ve firmanın katılım gösterdiği fuarda Mersin standı yine yoğun ilgi gördü. Fuarla tüm dünyayı keşfetme fırsatı yakalayan katılımcılar Mersin’i de keşfetme fırsatı elde ettiler. Rengarenk standı ile katılımcıları karşılayan Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in keşfedilmemiş tüm güzelliklerini ve değerlerini gözler önüne serdi.

Büyükşehir standına uğrayan vatandaşların dikkatini ise en çok VR Mersin projesi çekti. Sanal gözlükle tüm Mersin’i turlayan katılımcılar İstanbul’dan kenti keşfedebilmek için adeta sıraya girdi Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve örnek projelerinden birisi olan ve 7 ödülle taçlandırılan VR Mersin projesi EMITT fuarında gördüğü yoğun ilgi ile aldığı ödüllerin hakkını veriyor. Yeni eklenen 360 derece tanıtım videosu özelliği ile kullanıcılar Mersin'de görmek istedikleri tarihi ve turistik mekanlarda interaktif bir gezinti sağlayarak kenti keşfedebilme fırsatı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına ait kitaplar fuarda en dikkat çeken tanıtım öğesi oldu. Fuarda kültür yayınları kitaplarını tanıtarak, turizmin yanı sıra sanatı da fuara taşıyan Büyükşehir Belediyesi Mersin’in tarihine ışık tutan ve kent kültürünü kitaplarla tanıtması takdir topladı.

Mersin’in yöresel lezzetlerinden en ünlüleri olan cezerye ve şalgamın tanıtımının da gerçekleştiği stantta Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke ilçeleri de fuar alanında stant açarak yöresel ürünlerini ve lezzetlerini tanıttı.



FOTOĞRAFLI