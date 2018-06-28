Mersin'e yeni caddeler açılıyor

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında kamulaştırma işlemlerinde sona gelinerek yıkım çalışmasını başladı.

Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar ile Yenişehir ilçesi 36’nci Cadde Kavşağı’ndan Toroslar ilçesinin kesiştiği nokta olan Gazi Osman Paşa Caddesi ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi bu yeni bağlantı yolu sayesinde birleştirilecek. Toroslar ilçesinin Kuvay-i Milliye Caddesi ile Rıfat Uslu Caddesi arasında geçişi sağlayacak olan yol 3’ncü Çevre yolu ile birbirine bağlanacak. Bağlantı yolu toprakarme olarak inşa edilecek ve köprü ile üstten geçiş sağlanacak. Köprü altında mahalle yolunu birbirine bağlayan 1 araç ve yaya geçişi için menfez, bir de Çavuşlu Deresi’nin bağlantısını sağlayan menfezden oluşacak.

Bölgede devam eden kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin tamamlanması ile kısa süre içinde yapımına başlanacak olan bağlantı yolu projesi, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde toplam 1 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkım çalışmaları, Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 67 konutun 55 tanesinin istimlak bedeli ödenerek yıkım işlemleri tamamlandı. Bölgede yürütülen çalışmalar tamamlandığında trafik rahatlatılarak, kazaların önüne geçilecek ve ulaşım çilesi yaratan bir düğüm daha açılmış olacak.



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