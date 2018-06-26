Mersin'de Zehir Tacirlerine Şok Baskın

MERSİN, () - Mersin'de 3 kilo 714 gram esrar ele geçiren polis, 2 şahsı gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi'ndeki 2 adreste satışa hazır esrar bulunduğu bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan karar doğrultusunda söz konusu adreslerde arama yaptı.Narkotik köpeklerinin de yer aldığı aramada 3 kilo 714 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:03