Mersin'de yol çöktü

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde heyelan nedeni ile iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü. İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Dere ile 35 kilometre uzaklıktaki Pamuklu mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması...