Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde heyelan nedeni ile iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü.
İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Dere ile 35 kilometre uzaklıktaki Pamuklu mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması sonucunda, çökme meydana geldi. Yetkililer vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi. Heyelan bölgesinde kısa sürede çalışma başlatılacak.
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Mersin'de yol çöktü
Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde heyelan nedeni ile iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü. İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Dere ile 35 kilometre uzaklıktaki Pamuklu mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması...
Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde heyelan nedeni ile iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü.
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