Mersin'de 'Yılın Enleri' ödüllerini aldı

MERSİN, () - MERSİN'de, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yılın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Mithat Ertaş Amatörler Spor Evi'ndeki törene; milletvekilleri, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye ve STK temsilcileri, sporcular ile antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törendeki konuşmaların ardından 'Yılın Enleri' ödülleri dağıtıldı.

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