Mersin'de, 'Yas'ı Matem Muharrem' etkinliği

MERSİN, () - MERSİN'de Alevi inancına mensup vatandaşlarca kutsal kabul edilen 'Yas'ı Matem Muharrem' ayında aşure etkinliği düzenlendi.

Kent merkezindeki Alevi Kültür Dernekleri'ndeki etkinliğe, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem orucu ve aşurenin Alevilerin değişmeyen geleneği olduğunu belirten Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, "Aşure hep birlikte ve beraber lokmayı ortak paylaşmanın simgesi olmuştur. Bu ayın kutsiyeti Adem Peygamberden beri anlatılıp günümüze kadar gelmiştir. Kerbela büyük bir acının adıdır. Hz. Hüseyin'e de Yezit'e de ebedi vasıflarını nihai olarak veren olay da Kerbela olayıdır. Kerbela 680 yılında yaşanıp bitmiş bir olay değildir. Acının, zulmün simgesidir" dedi.

Konuşmanın ardından konuklara aşure ikram edilirken, etkinlikte sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.



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