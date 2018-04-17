Mersin'de traktör devrildi: 3 yaralı

MERSİN, () - MERSİN'in Silifke ilçesinde, şarampole yuvarlanan k devrilen traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bucaklı Mahallesi Eyceli mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu sürücünün kontrolündeki traktör, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şarampole yuvarlandı. Traktör üzerinde bulunan üç kişiden ikisi devrilmenin etkisi ile savrulurken, Suriye uyruklu sürücü traktör altında kaldı. Yaralanan sürücüyü traktör altından çıkarmak için kepçeyle traktörü kaldırmaya çalışan vatandaşların çabası boş çıkıncaitfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Mersin İtfaiyesi ekibi, titiz bir çalışma sonucu kurtardıkları sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.



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