Mersin'de terörle mücadele eğitimi

MERSİN, () - MERSİN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline, 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' isimli proje kapsamında terörle ilgili bilinçlendirici ve önleyici faaliyetler eğitimi verildi.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte; sinevizyon eşliğinde terör, terör saldırılarının hedefleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, eylem tarzları ve hazırlıkları, terör örgütü mensupları ve saldırılarının belirtileri ile terör saldırılarını önleme yöntemleri konuları hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme kapsamında, 'Alo 140 Terör İhbar Hattı'nın nasıl kullanılması gerektiği de anlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)