Mersin'de su fiyatına yüzde 10 indirim

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminide, su ve atıksu ücret tarifesinde yüzde 10 indirime gidilmesi kararlaştırıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda 19 madde masaya yatırıldı. Gözne yolu üzerindeki Çiviçukuru'na bakan bölgede gecekondulaşma alanının özel proje alanı olarak değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gecekondu tipi yapılaşma beni rahatsız ediyor, gözümü tırmalıyor. Bu şehri katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Nerede bir problem çıkarsa onu da düzeltiriz. Bölge, özel proje alanı olarak düzenlenecek" dedi.

Mecliste, Kasım ve Aralık dönemlerine ait ücret tarifesinde su ve atıksu tarifelerinde yüzde 10 oranında indirim yapılması da oy birliği ile kabul edildi.



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