Mersin'de 'şehit emanetleri sergisi' açıldı

MERSİN, () - MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan 20'nci Şehit Emanetleri Fuat Oğuzcan Sergisi kapılarını açtı.

Kongre Merkezi'deki serginin açılışına Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve şehit aileleri katıldı. Kuran tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile başlayan törende konuşan Hasan Gökbel, "Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmamız ve sımsıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmanın ardından farklı tarih ve olaylarda şehit olan askerlerin kıyafetlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, yarın saat 17.00'a kadar ziyarete açık kalacak.



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