Mersin'de sahtecilik ve kaçakçılık operasyonu

MERSİN, () - MERSİN'de polis ekipleri, ev ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda fatura, banka kartı ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefet' suçu ile mücadele kapsamında, bir gümrükleme firmasında çalışan B.A. ve A.K.'ye ait evlerde arama yaptı. Çok sayıda fatura, banka dekontu, çek yaprağı, banka kartı ve harddisk ele geçiren polis, şüpheliler hakkında işlem başlattı.

Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada ise Z.O.'nun otomobilinde 3 bin 300 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, jel ve sprey bulundu.

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