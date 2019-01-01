Mersin'de raylı sistem ile 93 milyon yolcu taşınacak

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilmesi planlanan raylı sistem projesi ile günde 237 bin, yılda 93 milyon yolcu taşınacak. Deniz otobüsünün alımı da ilerleyen günlerde gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden 2018'de hayata geçirilen projeler ile 2019'da yapılması planlanan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, bertaraf edilen 594 bin 972 ton katı atıktan 47.812.774 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. 462 bin 437 metre içmesuyu, 72 bin 305 metre kanalizasyon, 15 bin 936 metre yağmursuyu hattı çalışması yapıldı, 5 bin 500 kilometrelik yol ağının tamamına yakınına asfalt döküldü. Kentteki trafik yoğunluğunu bir nebze rahatlatması amacı ile genişletilen Rıfat Uslu Caddesi güzergahında kamulaştırma için 17 milyon TL bedel ödendi ve 2 bin 852 ton sıcak asfalt dökülen yol törenle hizmete açıldı. Uluslararası Mersin Maratonu ve Engelsiz Sanat Festivali gibi etkinliklerin de arasında yer aldığı 727 sportif ve kültürel organizasyon Mersinlilerle buluştu.

2019 yılının da Büyükşehir Belediyesi için projelerin yılı olması bekleniyor. Bu kapsamda; bakanlıkça onaylanan ve 2030 yılında tamamlanması hedeflenen projede ilk etapta gar ile Soli arasında yapılması planlanan 16 kilometrelik raylı sistemle günde 237 bin, yılda 93 milyon yolcunun taşınması amaçlanıyor. Deniz otobüsü ile ilgili Çanakkale Özel İdaresi ile yapılan anlaşma doğrultusunda, ilerleyen günlerde otobüsün alımı gerçekleştirilecek.



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