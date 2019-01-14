Mersin'de Osmaniyeliler Gecesi

OSMANİYE, () - MERSİN Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen, "Çukurova'nın Kurtuluşu ve Eğitime Destek" gecesi düzenlendi. Programa, kentte yaşayan Osmaniyeliler yoğun ilgi gösterirken, ayrıca Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Osmaniye'den birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Katılımlarından dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun’a Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akar Tülücü tarafından ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından plaket takdim edildi.

Gecenin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hemşeri derneklerinin kuruluş amacı öncelikle bulundukları şehirlerdeki hemşerileri arasında birliği, beraberliği, dayanışmayı, kültürünü, kültürünün özelliklerini korumak ve yaşatmak, dayanışmayı sağlamaktır. Özellikle bazı konularda desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ve birçok konularda onlara yardımcı olabilmek amaç ve gayesiyle kurulmuş olan derneklerdir. O yüzden ben şahsen Mersin Osmaniyeliler derneğinin çok aktif olduğunu ifade etmek istiyorum. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara olarak sayın valimizle birlikte bu derneğimizin arkasında olduğumuzu belirtiyorum" dedi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Mersinde yaşayan Osmaniyelileri, Osmaniye'nin Mersin'deki gönül ve turizm elçileri olarak gördüklerini belirtti. Vali Coşkun, "Derneğimiz bir taraftan öğrencilere burs vererek hayır işleri yaparken diğer taraftan da Mersin’de yaşayan Osmaniyeli hemşerilerimizin birlik beraberliğini tesis ediyor. Hemşerilerimiz arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyor. Bu anlamda da emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mersin Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetlerini anlatan Dernek Başkanı Akar Tülücü ise Vali Ömer Faruk Coşkun ve Başkan Kadir Kara ile birlikte tüm katılımcılara teşekkür etti. Gece, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının muhteşem gösterisi ve akabinde Hamiyet konseri ile son buldu.



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