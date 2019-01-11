Mersin'de, 'Medya ve Çocuk' paneli düzenlendi

MERSİN, () - MERSİN'deki özel bir anaokulunda düzenlenen 'Medya ve Çocuk' isimli panelde, medyanın önemi anlatıldı.

Konferansın açılış konuşması yapan Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, "Teknolojinin hızla geliştiği olumlu ve olumsuz etkilerinden, kaçamadığımız çağımızda medyayı çocuk perspektifinden tartışmak hayatı bir önem arz etmektedir. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin mimarlarıdır. Onların teknoloji ile verimli geçirdikleri süreçle, geleceğimizin inşası açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu ve benzeri bilimsel toplantıları önemsiyor ve her zaman destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından; Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Güler, 'Dijital Oyun Bağımlılığı', Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobanel, 'Sosyal Medya ve Medya Okuryazarlığı', Gazeteci Kerem Türk ise 'Çocuk Odaklı Habercilik' konulu sunum yaptı.



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