Mersin'de lojistik komiteleri ortak çalışacak

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bünyesindeki lojistik sektörü komiteleri, sektördeki sorunların tek elden takip edilmesi ve güç birliği yapmak amacı ile ortak çalışma grubu kurma kararı aldı.

MTSO 17 No'lu Yolcu Taşımacılığı, 19 No'lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı, 20 No'lu Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı ve 41 No'lu Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sektörde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerin görüşüldüğü toplantı sonrası bir açıklama yapan Çani, önemli bir sektör olmalarına rağmen seslerini yeterli ölçüde duyuramadıklarını, bu nedenle de Lojistik Çalışma Grubu çatısı altında güç birliğine gitme kararı aldıklarını dile getirdi.

'2 MİLYAR DOLARLIK KATKI'

Türkiye genelinde uluslararası alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yaklaşık yüzde 18'inin Mersin'de yer aldığını kaydeden Çani, "Firmaların 2018 yılında ülkeye döviz girdisi 14 milyar dolar civarında. Bu firmaların yüzde 18'inin Mersin’de olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, ülke ve kent ekonomisine katkımızın 2 milyar doların üzerinde olduğu söylenebilir. Lojistik, Mersin ekonomisine çok geniş yelpazede katkı sağlayan önemli bir sektör ama Mersin kamuoyu hala bu sektörün gücünün farkında değil. Sektör temsilcilerine hala kamyoncu gözüyle bakılıyor ve sorunlarının çözümüne yönelik beklenen adımlar atılmıyor. Biz de bu sorunun çözümü için güç birliğine gitme kararı aldık" dedi.

Çani, Lojistik Çalışma Grubu'nun Lojistik Merkez Projesi'nin takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.



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