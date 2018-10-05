Mersin'de kumar operasyonu: 1 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de bir derneğe kumar operasyonu düzenleyen polis, şüpheli D.Ö.'yü gözaltına aldı.

Mesudiye Mahallesi sınırlarındaki Amatör Olta Balıkçıları Derneği'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, bin 554 TL idari para cezası uygulanırken, yapılan aramada 726 adet iskambil kağıdı, 200 plastik pul, 1 tabla ve 530 TL para ele geçirilirken, derneğin başkanı belirlenen D.Ö. gözaltına alındı.

D.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından 'kumar oynamak ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.



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