Mersin'de kadın çiftçiler unutulmadı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Kadın üreticilerimizin sorunlarını çözmek için onların yanlarında olmak boynumuzun borcudur. Biz her zaman kadın üreticilerimizin yanında olduk ve bundan sonraki yatırımlarımızla da farkımızı göstererek daima yanınızda olacağız" dedi.

Kocamaz, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısı ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikge katıldı. Tarım sektöründeki istihdamın yarısına yakınını kadınların oluşturduğunu belirten Kocamaz, "Kadınlarımız, sorumluluklarının yanında yaşamın birçok zorluklarıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Kadının güçlendirilmesinde kişisel gelişim, eğitimler, kaynaklara erişim, katılımcılık, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve kalkınma sürecinde aktif rol alması önemli aşamalardır. Sürdürülebilir kalkınma süreci kadının ekonomiye katılımı ile mümkündür. Farkındalık oluşturmak ve fark yaratmak istiyoruz. Bunu da hep beraber birlikte üreterek ve birlikte yöneterek başaracağız" dedi.

Mersin'de tarımı ayağa kaldırmak için birçok projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Kocamaz, "Kadın üreticilerimizin sorunlarını çözmek için onların yanlarında olmak boynumuzun borcudur. Biz her zaman kadın üreticilerimizin yanında olduk ve bundan sonraki yatırımlarımızla da farkımızı göstererek daima yanınızda olacağız. Farkındalık yaratmak üzere Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kurduk ve üreticilerimize en azından yol göstermek, yeni çeşitlere yönlendirmek ve ufkunu açmak düşüncesiyle gerek eğitimler veriyoruz" diye konuştu.



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