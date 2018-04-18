Mersin'de kaçakçılara ağır darbe

MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri ve Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, Suriye uyruklu W.A.'da 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konurken, şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarını genişleten Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, bir dizi operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, D.A.'nın iş yerinden 900 litre karışımlı markırsız akaryakıt, İ.A.'nın iş yerinden 2 bin litre karışımlı markırsız akaryakıt, M. P.'nin iş yerinden ise 6 bin 344 adet cinsel içerikli hap, jel, sprey ve 13 bin 800 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Toplamda 2 bin 900 litre karışımlı markırsız akaryakıt ve 20 bin 144 adet kaçak emtia ele geçirilen ekipler malzemelere el koyarken, gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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