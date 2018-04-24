Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

MERSİN, () - MERSİN'de KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda bin 700 litre kaçak yakıt ele geçirdi.

Aldıkları istihbari bilgiyi değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvari üzerinde faaliyet yürüten oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi. Burada arama yapan ekipler, fiber glass tanklar içerisinde toplamda bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konulurken, gözaltına alınan A.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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