Mersin'de iklim değişikliğine dikkat çekildi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Geri Kazanım ve Sanayiciler Derneği (GEKSANDER) ortaklığında, 'İklim Değişikliğine Karşı Çıkın' isimli proje kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yönelik 'İklim Değişikliği Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önündeki etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu dile getirerek, projenin detaylarını aktardı.

'DÜZGÜN BİR ÇEVRE GETİREMEDİK'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise "Bizim zamanımızda vahşi hayvanlar şehirlerin kenarlarına kadar gelir, yaşardı. Kuşların ve hayvan sürülerinin sayısı çok daha fazlaydı. Maalesef birçok güzelliğimizi kaybettik. Bilgisayarları icat ettik, oyunları icat ettik ama maalesef çevreyi koruyamadık. Gençlerimize düzgün bir çevre getiremedik" dedi.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve yerel düzeyde katı atık yönetim kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikte deneysel çalışmalar, elektronik oyun uygulamaları, sunum ve atölye çalışmaları yapıldı.



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