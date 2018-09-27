Mersin'de iğne oyalası ve yağlı tablolar görücüye çıktı

MERSİN, () - MERSİN'de kadınların yaptığı iğne oyası ve yağlı boya tablolar, Büyükşehir Belediyesi'nin 'İlmek İlmek Sanat ve Kadın İğne Oyası ve Resim Sergisi'nde görücüye çıktı.

Büyükşehir Belediye hizmet binası ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (MTSO) sergide ev hanımları tarafından yapılan iğne oyaları ve yağlı boya tabloları yer aldı. Sergide 21 iğne oyası, 4 tel kırma ve 20 yağlı boya tablo beğeniye sunulurken, organizasyonun içeriğinden söz eden Belediye Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal, "Kadınlarımız bu sergiyle yaptığı el emeği göz nuru oyalarını satma olanağı buluyorlar. Bu vesileyle aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar" dedi.



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