Mersin'de çok sayıda tıbbi ilaca el konuldu

MERSİN, () - MERSİN'de polis ekiplerinin çalışması sonucunda 124 bin 695 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çekici ve römorkta çok sayıda ilaç bulunduğunu saptadı. Bunun üzerine takibe alınan aracı durdurup arama yapan polis; hap, sprey ve göz damlası gibi 124 bin 695 tıbbi ilaca el koydup sürücü M.S.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan sürücü, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI