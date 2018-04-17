Mersin'de, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri masaya yatırılacak

MERSİN, () - MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, 10 pilot ilde gerçekleştirilecek "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' projesinin ilk toplantısının 26-27 Nisan'da Mersin'de yapılacağını söyledi.

Çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini etkileyen, çocuk işçiliği konusunda duyarlılığın arttırılması amacıyla TESK ve UNİCEF işbirliğiyle yürütülen projenin tanıtımı için açıklama yapan Dinçer, çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığın arttırılması için böyle bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

2018 yılının 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' olarak ilan edildiğinin altını çizen Dinçer, "Bu konuda toplumumuzun ve iş dünyamızın duyarlılığının arttırılması adına, TESK ile UNİCEF işbirliğince yürütülen ve Mersin ile birlikte 10 pilot ilde gerçekleştirilecek olan projenin ilk toplantısı, birliğimizin koordinesinde 26 - 27 Nisan tarihleri arasında Divan Otel'de yapılacak. Birliğimize bağlı mesleki odalarımızın başkanları, odalarımızın genel sekreterleri ile kentin sosyal ve ekonomik kalkınmasında etkili olan bütün kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin de yer alacağı toplantıda, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yasal bilgilendirme ve sorumluluklar ile farkındalık yaratma konularında çalışmalar yürütülecek. Projenin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için birliğimizin Mersin'deki koordinesiyle katkı sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.



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