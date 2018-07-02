Mersin'de CHP ve MHP'li vekiller mazbatalarını aldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de 24 Haziran seçimleri sonrasında milletvekili seçilen isimler, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Adliye içerisindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'ndaki iki ayrı törende, CHP'den Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, MHP'den ise Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek'in mazbatalarını aldı. CHP'li Başarır, mazbatasını almaya eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi.

Mersin'in milletvekilleri, meclisteki çalışmalarıyla hem Türkiye'ye hem de Mersin'e önemli katkılar sağlayacakları konusunda ortak fikirde buluştu.



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