Mersin'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' konferansı

MERSİN'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftülüğü tarafından, 'Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' isimli konferans düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki konferansa konuşmacı emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altunkaya'nın yanı sıra, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, ile çok sayıda vatandaş katıldı.İstiklal Marşı'nın ardından kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte din hizmetinin önemini vurgulayan Mehmet Altunkaya, "Bu görevin ifası bir takım prensiplere dayanır. Gayret, azim, cesaret ve fedakarlık ister. Görevin mahiyetini bilerek, usulüne uygun olarak yerine getirilmesi istenir. Bunun adına da din hizmeti denir. Her geçen gün bizim bu hizmetimize ihtiyaç ve lüzum artarak devam ediyor. Çünkü toplumu din konusunda aydınlatma görevi, başka bir kuruluşa verilmiş değildir. Bu hizmetin bizlere verilmesinden dolayı ne kadar şükretsek azdır" dedi.Etkinliğin son bölümünde müftü Kondi tarafından Altunkaya'ya çiçek ve plaket takdim edildi.

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