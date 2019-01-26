Mersin'de Başkan Kocamaz'a sürpriz doğum günü kutlaması

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerinin hazırladığı sürpriz doğum gününe katılan Başkan Burhanettin Kocamaz, gözyaşlarını tutamadı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Kocamaz, "Bugün yeniden doğdum" dedi.Büyükşehir Belediyesi personeli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Başkan Kocamaz, personel toplantısına katılacağı düşüncesiyle geldiği Kongre ve Sergi Sarayı’nda personelin sürpriziyle karşılaştı. Tıklım tıklım dolu salonda personelin alkışı ve ıslıkları ile karşılanan Başkan Kocamaz, yerine geçerek programın başlamasını bekledi. Ardından personeller ve Kent Orkestrası tarafından daha önce defalarca provası yapılan konser başladı. Salonun tamamının eşlik ettiği, 'Kimseyi Görmedim Ben Senden daha güzel' adlı parça ile ne olduğunu anlayamayan Başkan Kocamaz şaşkın gözlerle parçaya eşlik etti. İlk sürprizin şaşkınlığı atlatan Başkan Kocamaz, ikinci bir sürprizle karşılaştı. Çocukluk ve gençlik yıllarından görüntülerin yer verildiği, siyasi hayatının nasıl başladığını dünden bugüne anlatan kısa biyografisi ve vatandaşların Başkan Kocamaz’ın doğum gününü kutladığı röportajların yer aldığı videoyu izleyen Başkan Kocamaz gözyaşlarını tutamadı.Video gösteriminin ardından bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, personelin yaptığı sürprize çok şaşırdığını ve oldukça mutlu olduğunu ifade etti, Kocamaz, “Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygu doluyum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bugün herhalde ben yeniden doğdum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Ben buraya gelene kadar ne olduğunu bilmiyordum. Personeli bir araya getireceğiz dediler. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.İlk günden bu yana Mersin’de olmaz denilen ne varsa personelleri ile birlikte başardığını, bundan sonra da çok daha güzel işler yapacaklarını ifade eden Başkan Kocamaz, şöyle konuştu:"Her zaman söylerim, bir kez daha belirtmek istiyorum. 25 yıldır bu halka, memleketimize hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bugüne kadar ne başardıysak, sizlerle başardık. Tek başına hiç kimsenin bu kadar hizmeti hayata geçirmesi mümkün değil. İlk günden bu yana belki otobüsün direksiyonunda biz vardık, ama sizler olmasaydınız bu otobüs hareket etmezdi. Sizlerin gayretleri sonucunda ilk günden bu yana tüm Mersin’de olmaz denilen birçok şeyi başardık. Vatandaşımız da her zaman yaptığımız hizmetlerden mutlu oldu. Ailemle, eşimle, çocuklarımla ve sizlerle gurur duyuyorum. Bu programı hazırlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Cenab-ı Allah, daha güzel ve mutlu günlerde Mersinimize hizmet aşkı ile birlikte yol yürümeyi nasip eder."Konuşmanın ardından Başkan Kocamaz eşi Hatice Kocamaz ile doğum günü pastasını keserek tüm personelle selfie çekti. Selfie sonrası Başkan Kocamaz personelle birlikte halay çekti.

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