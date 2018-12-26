Mersin'de aranan 61 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de, haklarında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 61 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suça ve suçluya karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kaçak içki üretiminde kullanılan 370 litre etil alkol ile ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek, 100 dolu fişek ve 170 paket gümrük kaçağı sigaraya el koyan polis; Çay, Karaduvar, Mesudiye, Nusratiye, Hal ve Güneş mahallelerinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisini suçüstü yakaladı.

Hırsızlık, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 61 kişi yakalandı. Zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.





