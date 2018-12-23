Mersin'de aranan 58 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de, birçok farklı suçtan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı, ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve yaralama gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı. Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa teslim edildi.

Öte yandan, uyuşturucu sattıkları iddiası ile O.D. ve H.B.'yi gözaltına alan polis 50 gram esrar ve 15 paket toz esrar ele geçirirken, ruhsatsız 3 tabanca, 16 dolu fişek ile 2 tüfeğe el koydu.



FOTOĞRAFLI