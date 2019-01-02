Mersin'de aranan 57 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirdiği güven uygulamaları kapsamında, 'insan ticareti ve fuhuş' suçunu işledikleri belirlenerek yakalanan 5 kişi tutuklandı. Toplam 21 bin 676 kişiyi sorgulayan ekipler, farklı suçlardan arandıkları saptanan 57 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik eğitim kurumlarındaki operasyonlarda yakalanan 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kontrol edilen 6 bin 521 araçtan 53'ü çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.



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