Mersin'de aranan 57 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirdiği güven uygulamaları kapsamında, 'insan ticareti...

Mersin'de aranan 57 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirdiği güven uygulamaları kapsamında, 'insan ticareti ve fuhuş' suçunu işledikleri belirlenerek yakalanan 5 kişi tutuklandı. Toplam 21 bin 676 kişiyi sorgulayan ekipler, farklı suçlardan arandıkları saptanan 57 kişiyi gözaltına aldı.
FETÖ/PDY'ye yönelik eğitim kurumlarındaki operasyonlarda yakalanan 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kontrol edilen 6 bin 521 araçtan 53'ü çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

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