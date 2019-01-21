Mersin'de aranan 19 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de, 'silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve uyuşturucu madde ticareti yapma' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 19 kişi yakalananıp cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir iş makinesini çaldığı iddiası ile gözaltına alınan F.Y.B. tutuklanırken, işyeri ve inşaat gibi mekanlardan telefon çalıp gasp yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı, yapılan aramalarda da 5'i kuru sıkı olmak üzere 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 296 gram skunk, 10 gram gr esrar, 3 gr kokain ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 'Silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapma, basit yaralama, haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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