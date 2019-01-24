Mersin'de aranan 122 kişi yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de polis ekiplerinin çalışması sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 122 kişi yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda; 3 bin 458 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 17 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 29.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kaçakçılık, ateşli silahlarla bıçaklar hakkında kanuna muhalefet, hakaret ve yaralama gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 122 kişi yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler cezaevine teslim edildi.



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