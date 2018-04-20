Mersin'de, Anadolu Selçuklu'daki Oba yaşantısı canlandırıldı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN Olgunlaşma Enstitüsü'nün Sanat Tasarım bölümünde, iki yıl süren titiz çalışmalar sonucunda hazırlanan 'Anadolu Selçukluda Oba Yaşantısı' temalı yörük kültürü canlandırıldı.

Enstitüsü bahçesinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Enstitü Müdürü Şükriye Yılmaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve davetliler katıldı.

Dönemin özelliklerini içeren ve Selçuklu Devleti'nin temelini oluşturan Yörük kültürünü yeniden canlandırıldı. Sanat Tasarım Atölyesi'nin araştırmaları sonucunda elde edilen kaynaklardan yola çıkarak oluşturulan tasarımlar, uygulama aşamasında Giyim, Nakış ve El sanatları Atölyelerinde yapıldı. Kalem işi, Çift Başlı Kartal, pano işlemesi, sim sarma tekniği ile Maraş işi Çift Başlı Kartal pano işleme, Selçuklu figürlü kemer, kalkan, başlık, çizme, kolluk ve çarık işlemesi atölyelerde yeniden yapılırken, katılıcılar yansıtılan Yörük kültürünü ilgiyle izledi. Oluşturulan Yörük çadırı ve yaşam alanını gezen protokol üyeleri, kullanılan malzemeler hakkında Enstitü Müdürü Yılmaz'dan bilgi aldı. Öğretmenler, usta öğreticiler ve enstitü öğrencileri tarafından yapılan malzemeler, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Oba yaşantısının anlatıldığı bölümde sergilendi.

2 yıl derlenen araştırmalar ve bulgulardan yola çıkılarak hazırlanan tema, tiyatral bir sunum ile anlatıldı. Sunumun ardından katılımcılar, dokuma atölyesinin hazırladığı, Kirkit tekniği ile yapılan dokuma panoları, Yörük yaşamında kullanılan motif ve renkleri tanımlayan Rölyef pano çalışmaları ve endemik bitkilerin iğne oyası ile yapılmış sunum çalışmalarının sergilendiği alanı gezdi.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ