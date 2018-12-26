Mersin'de 86 zanlı yakalandı, 4 kilogram esrara el konuldu

MERSİN, () - MERSİN'de, haklarında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 86 zanlı yakalanıp cezaevine gönderildi, 4 kilogram esrara el konuldu.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 2 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara, 19 kilogram tütün, bin 240 dal sigara ile 8.5 litre kaçak içki ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen F.Y., A.A., A.D., M.A.A, İ.H. ve C.T.'yi gözaltına alan polis; 4 kilo 12 gram esrar, 137 adet faturasız cinsel içerikli hap ve 9 paket satışa hazır metamfetamin ile ruhsatsız 4 tabanca ve 4 tüfeğe el koydu.

Hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 86 kişi yakalandı. Zanlılar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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