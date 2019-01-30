Mersin'de 7 bin 36 adet captagon ele geçirildi

MERSİN, () - MERSİN'de Suriye uyruklu M.R.'nin ev ve otomobilinde 7 bin 36 adet uyuşturucu captagon hap ve 487 gram toz esrar ele geçirildi.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu M.R.'nin evine operasyon yaptı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 7 bin 36 adet uyuşturucu captagon hap ile 487 gram sıkıştırılmış plaka halinde toz esrar ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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