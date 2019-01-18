Mersin'de 401 bin 311 öğrenci heyecan yaşadı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yarıyıl tatili, toplam 401 bin 311 öğrencinin karnelerini almalarıyla başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin kent merkezi ve ilçelerindeki toplam bin 243 okulda da karne heyecanı yaşandı. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatil süresine 'merhaba' dedi. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Büyük bir heyecan yaşayan birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini veren Vali Ali İhsan Su, "Çocuklarımızın karne mutluluğu ve heyecanına ortak olduk. Okullarımızda yaşanan bu mutluluğun ve karne heyecanının mimarı olan öğretmenlerimizle bir araya gelip onlara da teşekkür ettik. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçle evlerinin yolunu tuttu.



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