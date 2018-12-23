Mersin'de 4 kilogram esrar ele geçirildi

MERSİN, () - Mersin'de, 4 kilogram esrar ve 9 paket metamfetamin ele geçiren polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik 2 hafta boyunca sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; 2 bin 595 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 19 kilogram açık tütün, bin 240 dal sigara, 8.5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda ise 4 kilogram esrar, 137 adet cinsel içerikli hap, satışa hazır 9 paket metamfetamine el konulurken, F.Y., A.A., A.D., M.A.A., İ.H. ve C.T. hakkında işlem başlatıldı.

Hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik ve yaralama gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 86 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.



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