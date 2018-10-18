Mersin'de 26 zanlı yakalanıp cezaevine konuldu

MERSİN, () - MERSİN'de, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 27 ruhsatsız silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, 120 fişek, 134 gram esrar, 3 gram kokain, 15 gram shunk, 17 uyuşturucu hap ele geçirip 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişiyi de suçüstü yakalayan polis; hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 kişiyi cezaevine teslim etti.



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