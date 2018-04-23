Mersin'de 23 Nisan coşkusu

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kentteki ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinliğe Vali Vekili Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Milletvekili Hüseyin Çamak, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Müdürü Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi.

Ardından kutlamalar için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, öğrenciler şiir okudu. Sahneye çıkan anaokulu öğrencilerinin gösterileri büyük alkış toplarken, okulların halk oyunları gösterileri de kutlamalara renk kattı.



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