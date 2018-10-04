Mersin'de 2 bin öğrenci hayvanları ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'de yaklaşık 2 bin öğrenci, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' nedeni ile Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda hayvanları ziyaret etti.

Hayvanların korunmasına dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki ziyarette eğlenceli dakikalar geçirdi. Tarsus Hayvan Parkı'nda bakım ve tedavileri tamamlanan 25 kuş da öğrenciler tarafından doğaya bıraktı.

Veteriner hekimlerce tedavi yöntemleri, hayvanları koruma kanunu ve hayvan sahiplenme şartları gibi konularda bilgi verilen öğrencilerin, yaralı bir hayvan gördüklerinde '444 2 153' nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.



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