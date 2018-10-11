Mersin'de 133 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN, () - MERSİN'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde 627 jandarma personelince 25 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 13 bin 150 aracı kontrol edip 27 bin 313 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler; 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheliyi de gözaltına alan jandarma, 824 araç sürücüsüne 12 bin 521 TL trafik cezası kesip, 162 aracı trafikten men etti. Öte yandan, Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 18 bin 420 litre içki, 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı ele geçirilirken, Erdemli ve Silifke'deki 22 tekne motoru hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.



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