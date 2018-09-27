Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 3 yılda 410 bin kişi ulaştı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, çağrı merkezinde 2015 yılından bu yana 410 binin üzerinde ulaşım sağlandığını söyledi.

'Empati Günleri' kapsamında belediye çağrı merkezine gelen telefonları yanıtlayan Devran Kutlugün, telefonlara bakıp vatandaşların ihbar, temenni, dilek ve şikayetleriyle ilgili birimlere aktardı. Kutlugün, merkez çalışanlarının yaşadıklarına tanıklık etti.



ÇAĞRI MERKEZİNDE NOT ALDI

Etkinliğin öneminden söz eden Kutlugün, "Empati kelimesi, kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme kabiliyetidir. Biz de bugün 153 çalışanlarımızın görevini yaptık. Kendimizi onların yerine koyduk. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri, önerileri not aldık. Onların bir günde yaşadıkları sorunları yerinde gömüş olduk. Nasıl davranılması gerektiğini, karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalıştık. Merkezdeki çalışanlarımız 2015 yılından bu yana 410 binin üzerinde çağrı yanıtladı" dedi.



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